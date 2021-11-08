Порошенко продал свои телеканалы из-за закона «об олигархах»

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко продал свои телеканалы «5 канал» и «Прямой» после принятия закона «об олигархах», сообщается на сайте «5 канала» в понедельник.

Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон «об олигархах», согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон, отмечает РИА Новости.

Согласно закону, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни Украины; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. Сейчас эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 85 миллионов долларов.

«Осознавая опасность, которую создает этот закон для дальнейшего финансирования и деятельности независимых СМИ и оппозиционных демократических сил, в минувшую пятницу мы создали новый медиа-холдинг «Свободные медиа». Владельцами холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и депутаты, которые были журналистами… Медиа-холдинг «Свободные медиа» приобрел 100% корпоративных прав в телеканалах «5 канал» и «Прямой», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, покупка была совершена «по рыночной цене». Часть акций холдинга будет передана коллективу.

«Документы соглашения прямо предусматривают запрет Петру Порошенко каким-либо образом влиять на редакционную политику каналов или иным образом осуществлять контроль «Свободных медиа», — говорится в соглашении.