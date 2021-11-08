Вин Дизель попросил Дуэйна Джонсона вернуться в «Форсаж» после конфликта

Американский актер Вин Дизель опубликовал в инстаграме трогательный пост, в котором призвал Дуэйна Джонсона вернуться в «Форсаж» для съемок десятой части. Так он решил зарыть топор войны между ними, пишет Screen Rant.

Конфликт между актерами возник из‑за разногласий на съемочной площадке «Форсажа-8». Дизель рассказывал, что нарочно провоцировал коллегу, помогая ему лучше вжиться в образ Люка Хоббса, а сам Джонсон считал такой подход бесполезным. В итоге у актеров практически нет совместных сцен, а после завершения съемок Дуэйн Джонсон покинул франшизу.

Вечером 7 ноября Вин Дизель опубликовал совместную фотографию с Джонсоном в образах Доминика Торетто и Хоббса. Он назвал актера своим младшим братом и сделал своим главным аргументом семейные отношения.

«Время пришло. Мир ждет „Форсаж-10“. Как ты знаешь, мои дети называют тебя дядей Дуэйном. Не проходило ни одного праздника, чтобы они не поздравляли тебя», — написал Дизель.

По словам актера, он дал обещание Полу Уокеру, что десятая часть «Форсажа» будет лучшим финалом. Уокер скончался в 2013 году в результате автомобильной аварии. В этот момент проходили съемки «Форсажа-7», где он играл одну из ключевых ролей — Брайана О’Коннора.

Дизель добавил: «Я пишу это с любовью… Ты должен появиться в финале, не оставляй вот так франшизу, у тебя в ней важная роль. Никто другой не сможет сыграть Хоббса. Я надеюсь, что ты пойдешь навстречу и исполнишь свое предназначение».