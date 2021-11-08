На границе Польши и Беларуси, где собрались две тысячи мигрантов, открыли стрельбу

На границе Польши и Беларуси, где 8 ноября собрались около двух тысяч мигрантов, слышны звуки, похожие на стрельбу. Об этом сообщает Zerkalo.io.

Как пишет издание, в одном из чатов мигрантов появилась короткая видеозапись, сделанная на мобильный телефон. На ней слышны крики, а затем — два звука, похожих на выстрелы. Была ли это стрельба в воздух или на поражение, из видео неясно. Данных о пострадавших также пока не поступало.

Госпогранкомитет Беларуси сообщил РИА Новости, что стрельба слышна с польской стороны границы.

Утром 8 ноября к белорусско-польской границе со стороны Беларуси организованно направились около двух тысяч мигрантов. Дойдя до границы, они начали разрушать установленные там заграждения в попытке прорваться в Польшу силой.