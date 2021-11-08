Эксперты назвали причины поражения Армении в карабахской войне

В Баку 8 ноября отмечают годовщину победы во второй карабахской войне. То, благодаря чему эта победа была достигнута и почему армянские войска год назад потерпели сокрушительное поражение, обсудили на днях участники военно-научных Огарковских чтений, организованных Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), пишет «Московский комсомолец».

Известный военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что руководство Азербайджана целенаправленно готовило население страны и армию к отечественной войне. «Азербайджан был готов отстаивать свои земли в Карабахе, в том числе ценой больших потерь. Общество было готово воспринимать эти потери», — сказал Мураховский.

По его словам, на финальной стадии военных действий Россия сыграла решающую роль в том, чтобы война была остановлена, и «у Армении какие-то перспективы остались в моральном плане».

«Какие-то претензии предъявлять к России со стороны Армении — что ты там не спасла, не помогла — на мой взгляд, неприлично», — сказал Мураховский.

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник в запасе Юрий Балуевский отметил, что армянская сторона полностью игнорировала принципы маскировки своих позиций и оружия. Он привел пример, когда в 1999 году во время бомбардировок Белграда авиацией НАТО сербы использовали даже примитивные методы маскировки и создания ложных целей. Например, поджигали бочки, чтобы «обмануть» ракеты авиации НАТО с инфракрасным наведением. Армянские войска в Карабахе в плане маскировки войск и объектов мер не предпринимали, из-за чего понесли большие потери.