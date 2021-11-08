Армения сменила риторику и заявила, что ей интересен формат «3+3»

Формат «3+3» интересен армянской стороне точно так же, как и другие региональные проекты, если он не подменяет собой уже существующие форматы. Об этом армянский премьер-министр Никол Пашинян в воскресенье заявил в интервью Общественному телевидению Армении.

«Формат «3+3″ интересен Армении, как и любой другой региональный проект, если он не подменяет собой другие уже существующие форматы. Если этот проект привнесет новую повестку, то он интересен. Обсуждать же в его рамках ту повестку, которая обсуждается, например, в рамках минской группы или рабочей группы по разблокировке коммуникаций, не имеет смысла», — сказал Пашинян.