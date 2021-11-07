Ющенко отметил настрой народа Азербайджана восстановить Шушу

Азербайджанский народ переполнен боевым духом и настроем восстановить Шушу.

Об этом сказал в воскресенье экс-президент Украины Виктор Ющенко в ходе поездки в Шушу.

«Грустно видеть разрушенную Шушу — всё в развалинах, в руинах. Но все разрушения можно восстановить при наличии соответствующего настроя и боевого духа, которыми переполнен азербайджанский народ», — приводит «Тренд» его слова.

По его словам, он понимает, что на эту землю пришел праздник: «Через год, через два там будут бегать дети, там будут людские голоса, там поднимутся сады, виноградники. Поэтому я хочу весь Азербайджан поздравить с этим прекрасным днем, с Днем Победы. Многих счастливых, независимых лет. Я думаю, о восстановлении политического суверенитета на всей территории кроме Азербайджана еще сегодня мечтают ряд стран, в том числе и Украина. Думаю, что праздник будет и на нашей улице», — приводит АПА слова Ющенко.