МЧС Азербайджана перешло на усиленный режим работы



Министерство по чрезвычайным ситуациям перешло на усиленный режим работы в связи с Днем Победы и Днем Государственного флага, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно приказу министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова, структурным подразделениям и структурам министерства даны соответствующие поручения в целях обеспечения безопасности, жизни и деятельности граждан в связи с праздничными днями, организации работы по оперативному реагированию на чрезвычайные происшествия на объектах жизнеобеспечения и других важных объектах.