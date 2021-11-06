«Принцессу Харезма» показали в рамках фестиваля «Art Fest Nizami»

В рамках фестиваля «Art Fest Nizami», проводимого НПО Arts Council Azerbaijan, столичной галереи Art Tower, расположенной в сердце Баку – Ичери шехер, прошло мероприятие, посвященное творчеству великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви, организованное НПО Arts Council Azerbaijan при поддержке управления «Ичеришехер», Музейного центра «Ичеришехер» и главного управления культуры города Баку. Фестиваль «Art Fest Nizami» посвящен Году Низами Гянджеви и 880-летию со дня его рождения.

На открытии глава НПО «Arts Council Azerbaijan» Дадаш Мамедов рассказал о мероприятиях, проводимых в рамках фестиваля Низами Гянджеви, связанных с творчеством выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя. Он также отметил, что основная цель «Art Fest Nizami» — это привлечение творческой̆ интеллигенции к участию в различных совместных культурных проектах, выразив благодарность всем, кто принимает активное участие в этом фестивале.

На данном этапе проекта состоялась презентация видеоролика под названием «Харезмская красавица», посвященного Харезмской царевне из поэмы Низами Гянджеви «Семь красавиц»

Принцессу Харезма представила дизайнер и художник по костюмам данного проекта Сабина Зулалова. Как известно, она и воплотила образ принцессы Харезма в качестве аткрисы и модели в данном проекте. Также, являясь членом Евразийской Гильдии «Eurasian Creative Guild» (London), Сабина Зулалова представила полную версию видео-проекта на дизайнерском конкурсе «The Heartbeat of Eurasia». Описание и озвучивание одноименного с поэмой видео на английском языке было исполнено сценаристом и поэтом Ульвией Ахундовой.

В видеоролике звучат яркие образцы поэзии гениального Низами на музыку выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева. Над проектом работали: Саида Таги-заде (фортепиано), Мехман Пириев (чтец), Мадина Дорожкина (видео), Сабина Зулалова (художник по костюмам), Bonjour Beauty Baku – Angelina (визаж).

Примечательно, что для каждой из «Семи красавиц» будут созданы отдельные видеоролики, презентации которых состоятся на будущих этапах проекта «Art Fest Nizami».

Мероприятие посетили общественные деятели, деятели культуры и представители СМИ.

Отметим, что автор идеи фестиваля искусств «Art Fest Nizami» — глава НПО «Arts Council Azerbaijan», художник и искусствовед Дадаш Мамедов. Куратор фестиваля – директор художественной школы «Art School» Сона Гулиева.

Напомним, что этот год объявлен в Азербайджане «Годом Низами Гянджеви» в связи с 880-летием азербайджанского поэта и мыслителя.