Экс-президент Сербии отметил, что Азербайджан очень эффективно решил нагорно-карабахскую проблему

«Азербайджан очень эффективно решил нагорно-карабахскую проблему. К большому сожалению, в решении этого вопроса были использованы войска. Но возможно, в нынешней ситуации это было единственным путем решения для Азербайджана».

Об этом в своем выступлении на панели «Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества» в рамках VIII Глобального Бакинского форума сказал экс-президент Сербии (2004-2012 годы) Борис Тадич.

Он отметил, что не нужно рассматривать регион обособленно.

«Мы увидим, как решение этого вопроса повлияет на решение таких же проблем на глобальном уровне. Мы должны проводить сравнения и найти пути решения конфликтов в других регионах», — сказал он.