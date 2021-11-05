Итальянский сенатор: Армяно-азербайджанский конфликт остался в прошлом

Председатель комиссии по международным делам и вопросам миграции Сената Италии Вито Петрочелли направил в парламент Азербайджана поздравительное письмо по случаю 8 Ноября — Дня Победы.

Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Вито Петрочелли передал самые добрые пожелания по случаю годовщины восстановления территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Председатель комиссии отметил, что армяно-азербайджанский конфликт остался в прошлом и подчеркнул важность установления справедливого и устойчивого мира в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН от 1993 года.