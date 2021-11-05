Число жертв COVID-19 за время пандемии в Грузии достигло 10 300

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 62 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 10 300.

За сутки в стране выявили 5340 новых случаев коронавируса. Накануне провели 55 301 тест: PCR-тестов – 22 757, экспресс–тестов на антиген – 32 544.

Выздоровел еще 3631 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 743 511, выздоровевших – 681 919.

По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,66%, за последние 14 дней составляет 9,45%, за неделю – 9,99%.

За сутки вакцинирован