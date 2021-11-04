Коротченко: Армянское общество пребывает в таком же гипнотическом трансе, как и украинское

Армянское общество пребывает в таком же гипнотическом трансе, как и украинское.

И там и там — фашистские прихвостни возведены в ранг национальных героев (Нжде — Бандера).

И там и там — обожают ночные факельные шествия (в Третьем рейхе тоже обожали).

И там и там — общество оболванено псевдоисторическими мифами.

И там и там — жажда реванша и ненависть к соседям.

И там и там — экономика загибается, финансовая система разрушена, граждане бегут из страны.

И там и там — разгул шовинизма.

И там и там — выдвигаются территориальные претензии к сопредельным государствам.

И там и там — набирающий скорость процесс примитивизации сознания и дебилизации общества.

И там и там — кровавые расправы над политическими оппонентами.

И там и там — драки в парламентах, швыряние бутылок в оппонентов, кулачные бои депутатов.

И там и там — нет желания мира и созидательного развития.

Майданы тоже — и в Армении, и на Украине. И «цветные революции». И Сорос с его НКО. И огромные американские посольства. И там и там.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.