Шахмар Мовсумов: В мире должен быть положен конец вакциному национализму



”В Азербайджане более 60% населения старше 18 лет были вакцинированы».

Об этом сегодня на панели на тему «Новая мировая экономика» в рамках Глобального Бакинского форума на тему «Мир после COVID-19», заявил помощник президента — завотделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов, передает АПА.

Он сказал, что в мире должен быть положен конец вакциному национализму: «Во многих странах наблюдается нехватка вакцин. Мы должны понимать, что путь к спасению от пандемии — вакцинация населения во всех странах».