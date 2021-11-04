В Армении заявили, что вопрос Зангезурского коридора практически решен

Вопрос Зангезурского коридора почти решен. Об этом заявил директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян в программе «Особое мнение» на YouTube канале агентства «Новости-Армения».

По его словам, неважно, состоится ли встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева 8, 9 или 10 ноября. Важно, что встреча рано или поздно состоится, а вопрос коридора будет обсуждаться, будет подписываться какой-то договор.

«И мы неоднократно это слышали внутри Армении по тем заявлениям, которые делают официальные лица. В общем, я думаю, что вопрос коридора практически решен. Речь идет о том, каким образом это дело «прикрыть» для общественного мнения. Азербайджанцы это будут называть коридор, армяне как-то по-другому — путь, дорога, тропинка, я не знаю, открытие коммуникаций. То, о чем идет речь, с гигантской вероятностью будет, я думаю, что базовые проблемы уже все решены. Давление, которое на Армению оказывается в этом смысле, очень серьезное и консолидированное, с разных сторон», — сказал Искандарян.