Экс-глава НАТО заявил, что Путин всерьез думал о вступлении России в ряды Альянса



Российский президент Владимир Путин всерьез задумывался о вступлении России в Североатлантический альянс и планировал превратить страну в часть Западной Европы. Об этом рассказал бывший глава НАТО Джордж Робертсон, передает The Guardian.

По словам экс-генсека, российский лидер при их первой встрече спросил у него, когда НАТО пригласит Москву вступить в объединение. «Ну, мы не приглашаем присоединиться к НАТО, люди подают заявку на вступление в НАТО», — ответил Робертсон. Тогда Путин, по словам бывшего главы альянса, подчеркнул, что Россия не стоит в одном ряду с другими странами, не имеющими такого же значения.

По мнению Робертсона, Путин хотел, чтобы Россия стала частью «процветающего Запада», однако впоследствии его взгляды изменились. В частности, бывший генсек НАТО назвал причиной этого оранжевую революцию на Украине, в которой российский президент увидел финансовое и политическое вмешательство альянса.