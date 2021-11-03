Искандарян: После проигранной войны у Армении почти нет ресурсов

После проигранной войны у Армении ресурсов, для того, чтобы даже не быть равноправным партнером, а для того чтобы просто пытаться отстаивать свои интересы, почти нет, их очень мало. Поэтому речь должна идти о повышении субъектности Армении, ее воссоздании. Это далеко не только дипломатия, это еще и взаимоотношения с другими странами, в том числе с третьими странами, которые не вовлечены в процесс. Это также экономика, военное строительство, взаимодействие с союзниками, обустройство границы и так далее. Все это влияет на субъектность.

Об этом заявил политолог Александр Искандарян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.