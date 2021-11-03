Украина разоблачила в Донецкой области агентурную сеть ФСБ России

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Донецкой области прекратили деятельность членов агентурной сети, действовавшей под кураторством ФСБ РФ. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, действия агентов координировал один из боевиков разведывательного подразделения террористической организации «ДНР».

Сотрудники СБУ установили, что в состав группы входили граждане Украины, завербованные на временно оккупированной территории Донецкой области. Они занимались разведкой информации о военных объектах в районе проведения операции Объединенных сил для совершения диверсий.

Правоохранители задержали одного из членов агентурной сети. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также в СБУ готовятся сообщить о подозрении другим фигурантам, подозреваемым в работе на ФСБ.