«Талибан» запретил в Афганистане иностранную валюту

«Талибан» запретил использовать в Афганистане иностранную валюту. Об этом сообщает BBC.

«Исламский Эмират поручает всем гражданам, владельцам магазинов, торговцам, бизнесменам и общественности отныне проводить все транзакции в афгане (национальная валюта Афганистана — ред.) и неукоснительно воздерживаться от использования иностранной валюты», — заявил официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид и добавил, что нарушителям грозит уголовная ответственность.

В свою очередь, издание пишет, что экономика Афганистана страдает из-за прекращения международной финансовой поддержки после того, как «Талибан» захватил власть в стране.

Прежде в стране для расчетов широко использовались доллары США, а в регионах на границе с Пакистаном — пакистанские рупии.