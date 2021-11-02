Принц Чарльз заявил, что человечество должно вкладывать средства в защиту окружающей среды

Человечество должно вкладывать средства в защиту окружающей среды, если оно заинтересовано в восстановлении баланса между человеком и природой. Об этом заявил принц Уэльский Чарльз, выступая на форуме о защите лесов и землепользовании в рамках саммита с участием более 120 глав государств и правительств на климатической конференции ООН в Глазго.

«Если мы хотим восстановить критически важный баланс между людьми и планетой, нам требуется защищать, восстанавливать природу и вкладывать в нее средства», — сказал наследник британского престола. По его словам, для предотвращения климатических изменений требуются «системные изменения, которые в действительности должны происходить в срочном порядке». Без этого, уверен принц Чарльз, все попытки создать позитивное будущее для планеты и населяющих ее людей обречены на провал.

«Мы должны действовать до того, как гидрологический цикл окончательно собьется. Сейчас, когда мы знаем, в чем заключается проблема, и, после того как мы сделали все что могли, чтобы проверить мир на прочность от разрушения, мы просто обязаны говорить о решениях и действиях, которые мы должны начать принимать сегодня», — сказал Чарльз (цитата по ТАСС).