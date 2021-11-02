Эксперт считает полезным «отдых» от новостей, связанных с COVID-19



Продление пандемии может привести к обострению психологических расстройств, возникших у некоторых граждан в этот период. Об этом заявила эксперт-специалист Минздрава Гюльнара Мусабекова. По мнению эксперта, постоянно переводить разговор исключительно на тему пандемии оказывает негативное воздействие на психическое здоровье .

— Какое влияние оказывает пандемия COVID-19 на психику человека?

— Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, естественно, оказывает негативное воздействие на психологическое состояние некоторых граждан. Так, при ковид, наряду с физиологическими нарушениями, могут развиваться и психологические проблемы.

Ограничительные меры, предпринятые в соответствии с рекомендациями ВОЗ по сдерживанию распространения вируса, изменили нашу повседневную жизнь: общеобразовательные школы были переведены на дистанционное обучение, временно была приостановлена деятельность крупных торговых центров, кинотеатров и театров, перенесены спортивные мероприятия. Психологические последствия инфекции COVID-19 привели к возникновению у людей двух подходов: одна группа – это лица, склонные к серьезным переживаниям по поводу коронавируса и риска заболеть, а другая группа отрицает COVID-19 и считает, что это обычная «простуда». Следует отметить, что подход второй группы людей более опасен, поскольку они не соблюдают необходимые меры самозащиты, тем самым способствуют ускорению распространения эпидемии.

— Какие психологические проблемы чаще всего вызывает пандемия COVID-19?

— Беспокойство и стресс, вызванные вышеупомянутыми причинами во время эпидемии COVID-19, могут усугубить эти проблемы у людей с проблемами психического здоровья в предэпидемический период и привести к психологическим проблемам у здоровых людей.

Наиболее распространены такие психические расстройства, как депрессия, паническое расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, генерализованное тревожное расстройство и расстройство адаптации. Лица, у которых ранее было диагностировано психическое расстройство и принимают лекарства от заболевания, должны продолжать использовать это лекарство в течение этого периода. Другим гражданам, в случае, если они столкнутся с серьезными психологическими проблемами при принятии мер по их предотвращению, следует обратиться за профессиональной поддержкой.

— Могут ли психологические проблемы, возникшие во время пандемии, продолжаться и в постэпидемический период?

— Продление пандемии может привести к обострению психологических расстройств, возникших у некоторых граждан в этот период. Кроме того, пандемия способствует усилению негативных и пессимистических мыслей у некоторых лиц. По этой причине граждане должны учитывать, что этот процесс носит временный характер, и пандемия рано или поздно закончится. При этом игнорирование рекомендаций по психическому здоровью может стать причиной возникновения серьезной психологической проблемы. В этом отношении также очень важна роль членов нашей семьи и окружающей нас социальной среды.

Постоянно переводить разговор в пессимистичное русло и исключительно на тему пандемии и негативов, которые она создает, будет оказывать отрицательное воздействие на психическое здоровье. Важно принять все необходимые защитные меры и сосредоточиться на светлое постковидное будущее.

— Что делать, когда мы чувствуем, что у нас имеются психологические проблемы?

— Во избежание возникновения психологических проблем во время пандемии следует прибегать к таким мерам, как качественное времяпрепровождение дома, уделять внимание правильному питанию и физическим упражнениям, ежедневно выполнять работу, которая приносит вам душевное удовольствие и является значимой для вас. Кроме того, следует ограничить время, проводимое в социальных сетях и немного «отдохнуть» от новостей о COVID-19.

В случае, когда некоторые люди даже при соблюдении вышеуказанных мер не могут преодолеть свою тревогу, стресс, негативные и пессимистические мысли, очень важно им обратиться за профессиональной помощью. Чем дольше откладывается решение проблемы с психическим здоровьем, тем сложнее становится процесс лечения. Следует знать, что во время пандемии не мы одни сталкиваемся с подобными проблемами.