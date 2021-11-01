Алиевы посетили Исмаиллинский район

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Исмаиллинский район.

Глава государства и первая леди посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города Исмаиллы, возложили к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров проинформировал о проделанной в районе работе по благоустройству.

В рамках поездки в Исмаиллы Алиевы побывали в поселке Лагидж, ознакомились с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми в мечети Бедоюн, приняли участие в открытии нового здания Центра поддержки детей и семей в Исмаиллы.