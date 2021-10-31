Эрдоган: Ильхам Алиев уже предложил Армении мир

“Вопрос, который мы рассматриваем особо, — это восстановление постоянного мира на Южном Кавказе”.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед журналистами после саммита G-20 в Риме.

Эрдоган отметил, что продолжаются переговоры по созданию платформы «шести» на Южном Кавказе: «Азербайджан, Турция, Россия, Иран, Грузия и Армения — давайте сделаем совместный шаг, восстановим мир в регионе. В этой связи господин Ильхам Алиев уже предложил Армении мир. Если все эти страны настроятся позитивно, эта платформа будет создана, и регион станет площадкой мира” (цитата по АПА).

Президент Турции заявил, что только в этом случае отношения с Арменией будут развиваться в позитивном направлении.