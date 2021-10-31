Коротченко: Только две страны, где русским благополучно — Беларусь и Азербайджан

Прошло 30 лет после распада СССР. Где сегодня в постсоветских государствах нет проблем с русским языком, где нет русофобии, где русские не подвергаются дискриминации?

Только две страны, где русским благополучно — Беларусь и Азербайджан. А с другими некогда «братскими республиками» — есть те или иные проблемы: где-то их очень много, а где-то они просто есть.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.