Новые лица в Зале славы рок-н-ролла

Американские исполнители Тина Тернер, Jay-Z (настоящее имя Шон Картер), Кэрол Кинг и Тодд Рандгрен, а также рок-коллективы The Go-Go’s и Foo Fighters включены в Зал славы рок-н-ролла в американском городе Кливленд (штат Огайо).

Торжественная церемония и сопровождавший ее концерт состоялись в комплексе Rocket Mortgage FieldHouse неподалеку от Зала славы, уточняет ТАСС.

Имена музыкантов, попавших в этом году в список, были названы еще в мае. Jay-Z вошел в историю как первый выступающий сольно рэп-исполнитель, включенный в Зал славы рок-н-ролла при жизни. Для Тины Тернер это уже второе попадание в Зал славы — первый раз она была включена в него в 1991 году в составе дуэта со своим бывшим супругом Айком Тернером (1931-2007). Второй раз попал в список и фронтмен Foo Fighters Дейв Грол, удостоившийся включения в Зал славы рок-н-ролла в 2014 году в составе группы Nirvana, барабанщиком которой он являлся. Кэрол Кинг ранее — в 1990 году — также была включена в Зал славы, однако лишь в качестве автора песен, а не исполнителя.

Билеты на церемонию, прошедшую уже в 36-й раз, были раскуплены задолго до ее начала. Организаторы не проводили онлайн-трансляцию мероприятия, выйдя в прямой эфир на видеохостинге YouTube лишь с красной ковровой дорожки, куда прибывали знаменитые исполнители.

В церемонии включения в Зал славы рок-н-ролла, помимо самих лауреатов, приняли участие такие именитые музыканты, как Пол Маккартни, Тейлор Свифт, Кристина Агилера, H.E.R. (Габриелла Уилсон) и другие. Организаторы обещают, что все желающие посмотреть церемонию смогут сделать это с 20 ноября на стриминговой платформе HBO Max.

На включение в Зал славы рок-н-ролла музыканты могут претендовать только после того, как исполнится 25 лет со дня выхода их первой пластинки. Этой чести уже удостоены, в частности, такие группы и исполнители, как The Beatles, Боб Дилан, Элвис Пресли, The Rolling Stones, Би Би Кинг, Чак Берри, Рэй Чарльз, Арета Франклин и многие другие.

Решать, кто достоин войти в сообщество, предлагается слушателям, которые голосуют за музыкантов на официальном сайте организации. Помимо этого, в определении лауреатов участвуют около 1000 экспертов в области музыки, в том числе другие певцы, критики, профессионалы шоу-бизнеса и историки.