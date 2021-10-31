Турецкая журналистка: Армения является детоубийцей

«Мы всегда работали бок о бок с Халилом Кахраманом. За 44 дня мы стали свидетелями очень тяжелых событий в Азербайджане».

Об этом сказала турецкая журналистка Фулья Озтюрк.

Она отметила, что создание такого фильма очень важно с точки зрения освещения истории Карабахской войны: «Честно говоря, сперва я не соглашалась, чтобы фильму дали мое имя. Когда я увидела своими глазами события Карабахской войны, впервые в своей профессиональной карьере испытала стресс. То, что совершила Армения в Барде, Гяндже произошло у меня на глазах. Обычно я хладнокровна, но не смогла оставаться хладнокровной к тому, что произошло в Азербайджане. Я своими глазами видела, как в Гяндже вытаскивали тела погибших из-под развалин. Поэтому я хочу, чтобы весь мир увидел этот фильм как доказательство того, что Армения является детоубийцей. После того, как мы вернулись в отель со съемок событий, произошедших в Барде и Гяндже, смотрели европейские, американские телеканалы. Никто из них не говорил об этой трагедии. Мы говорили, что если мир не покажет эту трагедию, это сделаем мы» (цитата по АПА).

Турецкая журналистка сказала, что в фильме рассказывает о том, что они пережили в 44-дневной Отечественной войне: «Во время войны мы не только увидели трагедии, но и пережили Победу. Армения – детоубийца, об этом должен знать весь мир. Этот фильм – тому подтверждение. Азербайджан одержал справедливую победу. И мы попытались выразить мои чувства в фильме. Но я хочу подчеркнуть, что главные герои не мы, а солдаты, шехиды и их семьи, которые подарили нам эту победу. К счастью, Карабах — это Азербайджан».