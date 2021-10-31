Байден проигнорировал вопрос о сближении Анкары и Москвы

Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы журналистов, связанные с отношениями России и Турции. Это произошло перед началом встречи американского лидера с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Риме, где проходит саммит «Большой двадцатки» (G20), уточняет «Лайф».

Во время совместного фотографирования двух президентов со стороны журналистов раздался вопрос о том, не слишком ли сильно сблизилась Турция с Россией. Однако Байден в первый раз не обратил внимание на реплику, а после её повторения корреспондентом развернулся и направился к месту проведения переговоров.