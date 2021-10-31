Канье Уэст продает свои внедорожники

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст выставил на аукцион шесть внедорожников Ford. Все они являются частью его коллекции, которая находилась на территории ранчо в Вайоминге.

Это четыре пикапа (F-350 2016 года, F-250 2017 года, F-150 Raptor 2018 года и F-150 Raptor 2019 года) и два внедорожника Ford Expeditions 2020 года выпуска, отмечает «Лайф» со ссылкой на Page Six.

Начальная стоимость каждого составляла пять долларов. Поступило уже более 50 заявок на покупку. Сейчас стоимость самого дорогого из них, Ford Expeditions 2020, составляет 46 250 долларов.