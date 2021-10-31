Грузинская оппозиция проведет митинг, чтобы опротестовать итоги выборов



Глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия призвал сторонников собраться в воскресенье в Тбилиси у здания парламента, чтобы опротестовать результаты второго тура муниципальных выборов, по итогам которых кандидаты правящей партии «Грузинская мечта» выиграли в 19 из 20 городов.

«Вчера борьба не закончилась. Борьба вчера лишь началась. На мой взгляд, ни один любящий себя гражданин Грузии, увидя то, что произошло вчера, не смирится с этим и планирует бороться очень стойко, непоколебимо, мирно. Дорогие друзья, тбилисцы, для того, чтобы ознакомить вас с конкретным планом, сегодня в семь часов вечера ждем вас у парламента на проспекте Руставели», — сказал Мелия, добавив, что власть не сможет присвоить себе победу на «сфальсифицированных выборах».

Жители республики в субботу выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Граждане также выбирали депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. По предварительным данным ЦИК, кандидаты в мэры от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» побеждают в 19 муниципалитетах из 20, в том числе и в пяти крупных городах. В столице побеждает действующий градоначальник Каха Каладзе, набравший 55,6% после подсчета данных со всех участков. У его оппонента, Ники Мелии — 44,4%.

Первый тур выборов состоялся 2 октября. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» тогда набрала 46,7%, победив в 44 из 64 муниципалитетах.