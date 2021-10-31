Алек Болдуин: Такие события происходят в «одном случае из триллиона»



Актер Алек Болдуин дал первое интервью СМИ с рокового момента, когда он случайно застрелил на съемочной площадке оператора Галину Хатчинс.

По его словам, они с ней дружили.

Актер заявил, что полиция запретила ему обсуждать в разговорах с журналистами ход следствия.

Прокуроры пока не предъявили никому никаких обвинений, но не исключают этого в будущем.

Болдуин высказался за ограничение применения настоящего оружия на киносъемках в интересах безопасности людей.

Галина Хатчинс, 42-летняя оператор украинского происхождения, погибла во время съемок вестерна «Ржавчина» в штате Нью-Мексико 21 октября. Алек Болдуин направил на нее реквизитный револьвер и выстрелил в упор, не зная, что он заряжен боевым патроном. Еще одна пуля из револьвера попала в плечо режиссеру фильма Джоэлю Соузе.

«Мы с ней дружили. В день, когда я приехал в Санта-Фе и начал сниматься, я пригласил ее и Джоэля на ужин», — сказал актер фотографам, нашедшим его в штате Вермонт.

«У нас был очень, очень слаженный ансамбль, мы вместе снимали фильм, и тут случилось это ужасное событие», — добавил Болдуин.