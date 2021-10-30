Уилл Смит признался, что задумывался о самоубийстве

Голливудский актер Уилл Смит заявил в программе The Best Shape Of My Life, что в его голове мелькала мысль о самоубийстве, передает «Газета.ру»

Актер описал The Best Shape Of My Life как путешествие, цель которого заключается в похудении на 20 фунтов (чуть более девяти килограммов) за 140 дней. Программа будет доступна в понедельник, 8 ноября.

В трейлере Смит говорит, что благодаря программе ему удалось выявить фундаментальные проблемы, связанные с психическим здоровьем.

«Это был единственный раз в моей жизни, когда я когда-либо думал о самоубийстве», — рассказывает он в одном из эпизодов.