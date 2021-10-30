Фильм турецкого режиссера номинирован на Оскар

Фильм турецкого режиссера Семиха Капланоглу «Обязательство Хасана» номинирован на 94-ю премию Американской киноакадемии (Оскар) от Турции, передает «Анадолу».

Номинанта от Турции в категории «Лучший фильм на иностранном языке» определила комиссия в составе представителей Главного управления кинематографии Минкультуры и туризма Турции и представителей профессиональных организаций в области кинематографа.

Церемония награждения запланирована на март 2022 года и пройдет в США.

Мировая премьера фильма «Обязательство Хасана» состоялась на программе «Особый взгляд» 74-го Каннского кинофестиваля.

Фильм повествует об истории Хасана, всю жизнь посвятившего земле, которая досталась ему в наследство от его отца.

Сражаясь против установки на его участке столба линии электропередачи, Хасан отправляется в паломничество в Мекку в поисках справедливости и правды, но сталкивается со своим прошлым.

Главные роли в фильме совместного производства Kaplan Film и Sinehane исполнили Умит Карадаг, Филиз Бозок, Махир Гунсирай.