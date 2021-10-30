БТА: В скором времени пассажиры смогут отслеживать движение автобусов

Продолжается интеграция регулярных маршрутных линий в Единый диспетчерский центр. В настоящее время, наряду с автобусами Baku Bus, можно отслеживать график движения маршрутных линий частных перевозчиков, сообщил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, одна из основных целей агентства в том, чтобы можно было обмениваться с пассажирами информацией о ежедневном графике движения регулярных маршрутных линий: «С помощью различных инструментов, мобильных приложений, интернет-порталов, информационных табло на остановках будем делиться с нашими пассажирами графиком движения регулярных маршрутных линий. Реализация проекта запланирована на ближайшее время».

M.Агаев отметил, что интегрированные в систему оплаты BakıKart маршрутные линии будут подключены к Единому диспетчерскому центру: «После интеграции в Единый диспетчерский центр мы получим информацию о количестве автобусов, вышедших на линию, графике движения этих автобусов в режиме реального времени, с каким интервалом, с какой скоростью они движутся, обо всех передвижениях автобусов».