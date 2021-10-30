МИД Турции осудил освобождение армянского террориста АSALA

МИД Турции считает серьезной ошибкой и осуждает решение властей США об освобождении из-под стражи армянского террориста, члена Армянской секретной армии освобождения Армении (АSALA) Хампига Сасуняна, убившего турецкого консула Кемаля Арыкана в 1982 году в Лос-Анджелесе.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.

В заявлении отмечается, что подобные решения на руку кругам, заинтересованным в использовании терроризма в качестве инструмента для достижения своих политических целей.

Отметим, что Сасунян был приговорен к пожизненному заключению в 1984 году за убийство турецкого консула. В декабре 2019 года Совет по освобождению заключенных штата принял решение освободить Сасуняна, но губернатор Гэвин Ньюсом отклонил это решение.

Сасунян был условно-досрочно освобожден в феврале 2021 года решением Верховного суда Лос-Анджелеса.

Ранее стало известно, что он уже находится в Армении.