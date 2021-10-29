В столице Грузии пройдет фестиваль анимации

В Тбилиси пройдет международный фестиваль анимации TIAF. Мероприятие состоится с 30 октября по 2 ноября.

По словам организаторов, главная цель фестиваля – познакомить широкую аудиторию с новинками мира анимации, с техническим прогрессом в искусстве видео и аудио, а также популяризация анимационного искусства и содействие его развитию в стране.

Победители получат статуэтку в виде Дэви – сверхъестественного существа из грузинской мифологии, отмечает Sputnik Грузия.

На фестивале будут представлены различные программы, среди которых – «Юношеская программа 12+», категория «Фильмы для взрослых», конкурсная программа студенческих фильмов, документальной анимации и другое.