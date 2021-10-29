Эксперт призвал к наращиванию военного сотрудничества между Баку и Москвой

Необходима активизация военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Что можно было бы реализовать в 2022 году:

— совместные антитеррористические учения подразделений Сил специальных операций РФ и Сил специального назначения Азербайджана;

— совместные учения на Каспии с отработкой противодиверсионных задач при охране объектов нефте- и газодобычи (морских буровых платформ);

— формат регулярных военно-политических консультаций на уровне начальников Генеральных штабов ВС России и Азербайджана;

— заключить контракт на поставку Азербайджану партии из 24 истребителей МиГ-35 и/или Су-35 с полным комплектом управляемых ракетных и бомбовых вооружений;

— заключить контракт на поставку Азербайджану полкового комплекта ЗРС С-400;

— заключить контракт на поставку Азербайджану четырех дивизионов ЗРК «Тор-М2».

Ну хотя бы это реализовать — и будет уже хорошо.

P.S. Просьба к армянским читателям: не возбуждаться — речь идет о двусторонних отношениях двух самодостаточных государств, стратегических партнеров — России и Азербайджана.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.