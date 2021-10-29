Коротченко считает, что Россия обеспечит проведение встречи по Карабаху

Российская сторона предпринимает необходимые усилия для того, чтобы обеспечить проведение встречи лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя возможную трёхстороннюю встречу. По его словам, можно предположить, что российские ведомства сейчас ведут активную подготовительную работу к реализации встречи, которая могла бы дать практические результаты.

По словам эксперта, важно, чтобы переговоры закончились конкретными результатами.

Я думаю, важнейшим итогом данной встречи, если она состоится, могло бы стать решение о начале полномасштабных работ по реализации проекта Зангезурского транспортного коридора. Мы можем рассматривать это как личную политическую инициативу президента России Владимира Путина в рамках выполнения трёхстороннего заявления по Карабаху, — сказал Коротченко, слова которого приводит российский интернет-портал NEWS.ru.

Коротченко подчеркнул, что помимо вопросов открытия Зангезурского коридора, будет затронута тема создания практического механизма, связанного с процессом демаркации и делимитации границ между Азербайджаном и Арменией, а также гуманитарные вопросы.