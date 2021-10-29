Полоскова: На прямой вооруженный конфликт с Украиной Россия не пойдет, шансы выиграть далеко не стопроцентные

Турецкие «Байрактары» успешно применены против вооруженных сил «ДНР» и «ЛНР», да при том так эффективно, что Москва начала высказывать серьезную обеспокоенность в связи с изменившимся раскладом сил. На российских политических ток-шоу сразу заговорили о том, что у сепаратистских ПВО якобы есть возможность противостоять турецкому оружию, но тогда остается открытым вопрос: почему оно не было продемонстрировано? Чего, как говорится, сидим, кого ждем? Итоги, в действительности, неутешительные: опыт 44-дневной войны в Карабахе показывает, как могут быстро изменить обстановку на поле боя турецкие БПЛА, нанеся полноценное поражение противнику. Сейчас вряд ли есть нечто, способное сбить легендарный «Байрактар», ликвидировавший в Карабахе «несокрушимую» – по версии российских военных – систему С-300.

Могут ли турецкие беспилотники смести армию сепаратистских республик в ближайшее время, как скажется такое поражение на политике России в регионе и что будет делать Москва, чтобы сохранить свой политический и военный авторитет в регионе?

«Заявления со стороны официальных представителей России и «ДНР», что действия Украины противоречат Минским соглашениям вполне понятны. Оставить применение турецкой техники без внимания они не могли. Это – с одной стороны. А, по сути, ссылки на Минские соглашения у тех, кто в теме вызывают саркастические усмешки. Как известно, этих соглашений было несколько, но ни один пункт из предусмотренного в них комплекса мер не выполнен».

Такое мнение в блиц-интервью Minval.az высказала доктор политических наук, Государственный советник РФ первого класса, российский политолог Татьяна Полоскова, добавив при этом, что Минские соглашения по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины давно превратились в набор благих пожеланий и блуждающий фантом общественного мнения, за которым реально ничего не стоит и не происходит: ими можно в случае необходимости апеллировать, а потом снова «класть на полку».

При этом, Украина, США, Евросоюз, и не только они, по словам Полосковой, рассматривают вооружённый конфликт в Донбассе как агрессию со стороны России. Российское руководство заявляет, что речь идёт о внутреннем конфликте, в котором Москва всего лишь является посредником.

«Я бывала на Донбассе и до, и после 2014 года, и потому хорошо помню предысторию вопроса, когда Москва фактически зажгла «зеленый свет» после Крымской весны действиям по отделению Донбасса от Украины. А потом, после Харькова, дала «задний ход», не подумав при этом, что будет с поверившими в эти призывы людьми», — отметила Полоскова.

Поэтому, как отмечает политолог, на внутренний конфликт происходящее на Донбассе не тянет, как и Карабахский конфликт, который тоже возник не без влияния руководства из Союзного центра. Да и просто безучастие в той ситуации было равносильно потворствованию в деле разжигания масштабного конфликта. Так и произошло. И в том, и в другом случае «Минские группы и соглашения» не работали. А свято место, как говорится, пусто не бывает.

«Еще за год или два до начала конфликта на Донбассе, я с коллегами проехала всю территорию Восточной и Юго-Восточной Украины, мы проводили там мониторинг, одним из вопросов которого был следующий: «Хотите ли вы какой-то формы объединения в Россией»? Большинство опрошенных ответило, что нет. Тогда общество было расколото. Но негатив вызывали не русские, а руководство России. Как, впрочем, и сейчас. Отмечу, я не даю оценок. Я констатирую факты», — подчеркнула Полоскова.

По мнению Полосковой, население «ДНР» – это заложники геополитической игры. Причем, не только геополитической. Торговля углем с Украиной как шла, так и идет. По ее словам, много чего потаенного происходит на данной территории в сфере экономики. В интересах конкретных лиц, в том числе, из Москвы.

«Как ни крути, а аналогии с Карабахом в период оккупации напрашиваются само собой»,– подмечает наша собеседница.

Как считает Полоскова, ерничанье в сторону Украины еще простительно видеть в соцсетях, где внешнюю политику комментируют, зачастую домохозяйки и уличные продавцы пирожков. Но подобный стиль комментариев на центральных российских каналах говорит о незнании ситуации (не мудрено, русских экспертов на Украине давно не видно) или об элементарной профнепригодности, говорит эксперт.

По словам Полосковой, в разгар освободительной войны в Карабахе «многие российские яйцеголовые» на телеканалах тоже ерничали, а теперь обивают пороги бакинских СМИ, тут же поменяв ориентацию». А любой внешний враг сплачивает общество, укрепляет армию. И потому украинская армия сейчас — это вполне боеспособная структура.

«Я не считаю, что возможное поражение «ДНР» и «ЛНР» – это поражение России. Дипломатический провал Москвы уже налицо потому, что российским переговорщикам не удалось добиться реализации хотя бы одного пункта Минских соглашений», — отметила политолог.

По словам Полосковой, делать громкие заявления, хамить журналистам на пресс-конференции и заниматься реальной дипломатией — это разные вещи. А посредничество возможно только в случае нейтрального отношения к сторонам.

Как считает политолог, в случае с Россией нейтралитета нет. При такой ситуации естественно появление других игроков. Это политически вполне понятно.

«Что касается использования военной техники — не специалист, не могу судить, насколько эти беспилотники несокрушимы. Но я видела по телевизору, на параде в Баку армянские трофеи из Карабаха. И мне было очень стыдно смотреть, как российскую военную технику везут в виде таких трофеев.

По поводу заявлений о наличии в «ДНР» и «ЛНР» необходимых ПВО — воздержусь от комментариев. Ну, есть — так и есть. Если есть…. Если есть — то будет результат. Если нет — тоже будет. Я всегда сужу по результату», — отметила политолог.

Что будет делать Россия в случае начала успешного применения беспилотников? По словам нашей собеседницы, в России есть разные группы интересов во власти.

«Есть и те, кто считает урегулирование отношений с Украиной очень важным для России. Есть и те, причем, не на последних местах, кто является сторонником ухода от донбасской истории. Фамилий называть не буду, но они есть. А в данном случае появляется возможность решить проблему чужими руками. А именно руками сторонников «борьбы до конца за суверенный Донбасс», в том числе, среди и военного лобби. Я уверена, что на прямой вооруженный конфликт с Украиной при нынешнем раскладе Россия не пойдет. Шансы выиграть далеко не стопроцентные. Массовой поддержки у российской общественности эта задумка не получит. А в случае проигрыша или даже просто адекватного отпора позора не оберешься. Вот в этом я уверена», — резюмирует Полоскова.

В. Мансуров