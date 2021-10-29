В Ереване возразили Путину в связи с картами для демаркации границ Армении и Азербайджана

Карты, на основании которых должна быть осуществлена демаркация и делимитация границ Армении и Азербайджана, имеются не только у России, но и у армянской стороны. Об этом заявил депутат от правящей партии «Гражданский договор», глава постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян.

Напомним, выступая на Валдайском форуме, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва может сыграть ключевую роль в решении проблемы границы Армении и Азербайджана.

«Самое главное сейчас — это окончательно урегулировать ситуацию на границе. И здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать. Здесь нам, пожалуй, никто и не нужен, кроме двух сторон и России. Есть очень простые и прагматичные вещи: да, карты, потому что в Генштабе российской армии находятся, которые показывают, как проходили границы союзных республик в советский период», — сказал Путин.