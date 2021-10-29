Папа Римский призвал мировых лидеров к радикальным мерам в связи с экологическим кризисом



Изменения климата Земли и другие кризисы, которые переживает человечество, требуют от лидеров стран мира экстраординарных мер, заявил папа римский Франциск в обращении к участникам конференции по климату COP26 в Глазго, стартующей 31 октября.

«Эти кризисы ставят нас перед необходимостью принимать решения, радикальные решения, которые не всегда просты. В то же время сложные моменты вроде нынешнего также дают возможности, которые мы не имеем права потратить впустую», — приводит слова понтифика издание The Guardian.

«Изменения климата и пандемия COVID-19 раскрыли нашу глубокую уязвимость и вызвали множество сомнений и тревог по поводу наших экономических систем и того, как мы организуем наши общества», — пояснил глава Католической церкви.

По словам папы римского, кризисы в здравоохранении, экологии, поставках продовольствия, экономике — взаимосвязаны, и их сочетание «предрекает идеальный шторм», способный разрушить опорные столпы современного общества.

Франциск отметил, что противостоять этим кризисам нельзя при помощи «изоляционизма, протекционизма и эксплуатации», а цивилизация нуждается в обновленном чувстве ответственности за происходящее, в основанной на справедливости солидарности, в ощущении общей судьбы человечества.

Таким образом, заключил понтифик, тем участникам конференции COP26, кто принимает политические решения, необходимо срочным образом продемонстрировать эффективный ответ на экологический кризис и дать надежду будущем поколениями.