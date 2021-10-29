В Азербайджане начали усиленно учить армянский язык

После 44-дневной Отечественной войны все больше людей в Азербайджане изъявляют желание выучить армянский язык. Об этом заявил педагог кафедры Кавказоведения Азербайджанского университета языков Гусейн Аскеров.

Педагог признался, что не успевает записать на курсы всех — обучать всех желающих не хватает ни сил, ни времени. Порой занятия приходится проводить поздно вечером, после основной работы в университете. Такие занятия, по его словам, обычно проходят дистанционно, передает «Спутник-Азербайджан».

Напомним, ранее Азербайджанский государственный экономический университет объявил об открытии курсов армянского языка в вузе. Оказалось, что их проводит непосредственно сам Аскеров — филолог, автор многочисленных учебных пособий.

Целью курсов называют желание содействовать азербайджанским исследователям углубленно изучать армянскую прессу, быть в курсе текущей экономической ситуации в Армении.

«Я не успеваю внести всех претендентов на изучение армянского языка в свой график, но при этом, нам очень нужны такие специалисты», — говорит педагог.

Занятия Аскеров проводит трижды в неделю. Обычно слушателями курса армянского языка являются сотрудники Службы государственной безопасности, министерства иностранных дел, пограничники, журналисты и представители других профессий.

Уроки проводятся бесплатно лишь для студентов. Для остальных желающих стоимость занятий в месяц варьируется в пределах 60-120 манатов.

«Мы планируем в будущем открыть при университете более усовершенствованные курсы армянского языка — разговорного. Сейчас в основном приходится обучать с самых азов. Объясняю алфавит, грамматику, но бывают студенты, которые владеют базовыми знаниями. Им нужны занятия по среднему уровню», — говорит Аскеров.

Обзавестись базовыми навыками армянского языка можно за 8-9 месяцев, но для того, чтобы лучше изъясняться на этом языке, требуется не менее двух лет, уточняет педагог.

Ежегодно около 30-40 студентов оканчивают университет с навыками армянского языка, примерно половина из них находит себе работу. Они устраиваются в основном в редакции сайтов с армянским подразделом, мужчины со знанием языка соседней страны востребованы в рядах вооруженных сил.

Аскеров владеет армянским языком с детства — он родился и вырос в Армении. Грамматику изучил там же в школе.

«Я окончил водительские курсы на армянском языке. Все мое окружение тогда состояло из представителей армянской национальности. При любом раскладе, человек, находящийся там, владел этим языком. Я работал учителем английского языка. В 1988 году приехал в Азербайджан. Спустя два года подал заявку на трудоустройство в Азербайджанский университет языков. Тогда меня приняли на работу в качестве преподавателя английского языка. Спустя несколько лет, в 2011 году в университете открыли курсы армянского языка», — рассказывает Аскеров.

Ввиду отсутствия в Азербайджане учебников по армянскому языку, ему пришлось писать их самостоятельно. Сегодня Аскеров являет автором пособий по грамматике, для курсов по армянскому языку, множественных материалов для чтения, а в настоящее время завершает работу над созданием Азербайджано-Армянского словаря.