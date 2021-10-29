Отравленного полонием Литвиненко в сериале «Лондонград» сыграет Бенедикт Камбербэтч



Британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграет бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в сериале «Лондонград» от компании HBO. Об этом сообщил американский журнал Variety.

Сериал будет основан на сюжете книги британского журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион» (The Terminal Spy). Она рассказывает об отравлении россиянина Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

Ранее стало известно, что британский телеканал ITV выпустит художественный мини-сериал Litvinenko о тех же событиях. Главная роль достанется Дэвиду Теннанту, известному по проектам «Доктор Кто» и «Благие знамения». Супругу Литвиненко сыграет Маргарита Левиева, появлявшаяся в фильмах «Невидимый» и «Линкольн для адвоката».

Литвиненко покинул Россию в 2000 году после того, как в отношении него было заведено несколько уголовных дел. За два года до этого вместе с группой офицеров ФСБ он принял участие в пресс-конференции, на которой они заявили о полученных указаниях ликвидировать олигарха Бориса Березовского.

Александр Литвиненко умер в 2006 году в Лондоне, где получил политическое убежище. Причиной смерти силовика стало отравление радиоактивным полонием-210. Британские следователи пришли к выводу, что к преступлению были причастны российские власти. В Кремле это отрицали.