Латынина считает, что у России давно нет союзников, есть только единственная колония – Армения

Не успел президент Путин в очередной раз рассказать нам про мощное российское гиперзвуковое оружие, только-только Минобороны показало нам красивое видео «не имеющего аналогов гиперзвукового «Циркона», как в Украине турецкий беспилотник «Байрактар» разнес дээнэровскую гаубицу. Об этом пишет известная российская журналистка Юлия Латынина на страницах «Новой газеты», передает Minval.az.

«Есть Россия, где официальной государственной псевдорелигией стало помпезное празднование Победы в войне, в которой тогдашние власти умудрились «истратить народ русский дотла», как говорил писатель-фронтовик Виктор Астафьев. А стоило только популярному рэперу позволить себе усомниться в необходимости показухи, им немедленно заинтересовался СК. Плюс к тому в России есть генералы, которые показывают нам мультики о том, как российские ракеты стирают с лица земли Флориду.

И есть турецкие беспилотники, которые разбили «ихтамнетов» сначала в Сирии, а потом в Ливии, где мы, движимые безошибочным инстинктом поддержки всякого полуразложившегося политического трупа, поддерживали маршала Хафтара, чей уровень военного мастерства был ясен еще в 1987-м, когда этот герой ливийской революции умудрился попасть в плен к славным войскам Республики Чад», – отмечает журналистка. И напоминает, что потом с помощью этих самых беспилотников Азербайджан разгромил армянские войска в Карабахе.

«У России давно нет союзников. У нее, однако, есть заложники. Армения — единственный заложник России в Закавказье. Это несчастная, маленькая, разворованная страна, чьи предыдущие власти не проводили реформ в армии, не перевооружались, не делали ничего — а просто отдали страну России и думали, что в обмен она фактически собственную колонию хотя бы защитит.

Ведь Москва так волнуется, когда Польша или Эстония вступают в НАТО. А тут Азербайджан явно пользуется поддержкой Турции, которая, во-первых, тоже страна НАТО, во-вторых, традиционный соперник России в Закавказье.

И вот во время армяно-азербайджанской войны — настоящей войны, а не мультиков с «Авангардом» и не гибридных войн «ихтамнетов» — Кремль не стал хоть как-то защищать даже собственного заложника», — продолжает Латынина.

По ее мнению, Москва умеет только высасывать заложников дочиста.

«Мы знаем, что происходило со странами, которые зависели от США: как Япония или Южная Корея. Они становились экономическими сверхдержавами. Но, не дай бог, зависеть от России. Будешь жить, как Приднестровье или ОРДЛО», – считает она.

По ее словам, именно «Байрактары» стали в Сирии, Ливии, а потом и Карабахе ударной силой новой войны.

Журналистка также считает, что у Москвы нет рычагов влияния на Турцию и в Кремле всё стерпят.