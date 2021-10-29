«Азербайджан умеет ждать и правильно дружить с Россией»

Грядущая встреча в Москва между Алиевым и Пашиняном, безусловно, самая большая интрига на геополитической арене региона. Какие договоренности между Баку и Ереваном получится закрепить в качестве официального документа, затронут ли они все пункты соглашения от 10 ноября, будет ли это окончательный вариант мирного договора или некий промежуточный документ? Опасения того, что встречу и подписание «неудобного» для армянских реваншистов документа могут попытаться сорвать любыми возможными способами, кажется, находит свое подтверждение.

Так, главный противник сближения Баку и Еревана, глава армянского МИД Арарат Мирзоян снова озвучил заявление о том, что переговоры между Москвой, Баку и Ереваном не планируются — словно злой чертик, подтрунивая над столь жизненно важной для его же народа темой. Так каких же еще провокаций армян ждать, и каким, если все сложится хорошо, все-таки может быть формат переговоров и подписанных документов в Москве?

Как отметил в беседе с Minval.az российский политолог, специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов, «если что-то озвучивает Кремль, то в нашем случае это и нужно брать за основу».

Как считает политолог, Россия — как основной модератор миротворческого процесса на Южном Кавказе, став главным арбитром в разрешении карабахского конфликта, заинтересована в наибольшей степени в том, чтобы соглашения между Баку и Ереваном, подписанные в ноябре 2020 года, стали полноценным мирным договором в ноябре 2021 года.

По словам Михайлова, Еревану был дан достаточный срок для осознания того, «что Армения не в той ситуации, когда нужно качать права».

«И возгласы «мирзоянов» и МИД Армении о том, что они, якобы, ничего не знают о том, что в ноябре состоится встреча между Алиевым и Пашиняном в Москве, никого не должны смущать. Я считаю, что это всего лишь внутриполитическая игра, на фоне антипашиняновских настроений, как у части армянского общества, так и политического истеблишмента», — подчеркнул Михайлов.

По его мнению, договор будет подписан, и Пашинян войдёт в историю как первый армянский политик, «который даст шанс на существование армянского государства не как страны изгоя и страны агрессора, а как нормального члена международного сообщества, живущего в мире с соседями и развивающего экономику в интересах собственных граждан, а не кучки тех, кто вёл армян на истребление в угоду своим корыстным интересам».

Как отмечает эксперт, он ни на минуту не сомневается в том, что в случае московской встречи в Ереване начнутся факельные шествия националистов и реваншистов. Однако, это ничего не изменит.

По мнению Михайлова, колесо истории уже не повернуть вспять, так как всё больше армян осознают гибельность избранного пути на вечную войну с азербайджанцами и турками.

«Горестное осознание того, что народ спал, одурманенный грезами о Великой Армении, довольно тяжело воспринимается в армянском обществе, но оно просыпается и всё чаще слышны призывы о том, что с Азербайджаном необходимо ладить, иначе Армения перестанет восприниматься как отдельный субъект международного сообщества», — отметил Михайлов.

Как убежден эксперт, договор так или иначе будет подписан и транспортные коридоры будут открыты. Вопрос только состоит в том, какая именно его форма будет принята изначально — предварительная или окончательная, с утверждением четких государственных границ?

«Этого я не знаю, но в любом случае Азербайджан умеет ждать и правильно дружить с Россией», — резюмировал политолог.

В. Мансуров