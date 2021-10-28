Захарова назвала оптимальный вариант разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе

Проведено 8 заседаний Трехсторонней рабочей группы, в состав которой входят заместители премьер-министров Азербайджана, России и Армении.

Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, все стороны высоко оценивают деятельность рабочей группы.

«Мы считаем правильным поддерживать заявления и шаги, способствующие реализации трехстороннего соглашения о разблокировке транспортных коммуникаций и восстановлении экономических связей на Южном Кавказе», — отметила представитель МИД (цитата по АПА).

М.Захарова сказала, что оптимальным вариантом решения вопросов, связанных с разблокировкой транспортных коммуникаций на Южном Кавказе является трехсторонняя рабочая группа.