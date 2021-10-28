International Beauty & Model: в Азербайджане пройдет конкурс красоты среди успешных женщин

Более 30 самых красивых девушек из разных стран соберутся в Баку, чтобы сразиться за корону победительницы в трех категориях конкурса «International Beauty & Model». Согласно решению Всемирного Конгресса Красоты (World Beauty Congress), Азербайджан избран площадкой проведения третьего международного конкурса красоты. Ранее «International Beauty & Model» прошел в Китае, а затем в Кыргызстане.

Девушки поборются за звание лучших в трех номинациях, где, кстати, возраст и наличие детей не помеха: «Мисс» (от 18 до 29 лет), «Миссис» (до 38 лет), «Классическая миссис» (от 39 лет). Также решением жюри будет выбрана обладательница главной короны международного конкурса. Самой интересной особенностью данного конкурса от других, является то, что в нем, как правило, принимают участие успешные женщины, добившиеся определенных высот в своей сфере деятельности, реализовавшие себя в жизни. Среди участниц конкурса: владелицы крупных предприятий, турфирм, медиа, ресторанов, популярный психолог, чемпионка мира по танцам, офицер полиции высокого ранга, известные блоггеры и т.д.

Как сообщают организаторы конкурса — World Beauty Congress, в Баку соберутся конкурсантки из США, России, Франции, Германии, Украины, Польши, Латвии, Беларуси, Израиля, и других стран.

Комментируя проведение данного конкурса, президент Всемирного Конгресса Красоты (World Beauty Congress), генеральный директор Азербайджанской Ассоциации Моды Замир Гусейнов отметил, что времена изменились и конкурсы красоты могут стать знаковым событием экономической жизни страны.

«В постковидную эпоху, важное значение принимает борьба за туристов. Многие страны начали активную пиар компанию в этой сфере. «International Beauty & Model» станет эффективным пиаром туристических возможностей Азербайджана, так как широко освещается в международной прессе, а также в социальных сетях, в силу того, что у многих участниц сотни тысяч подписчиков, а некоторые, даже владеют собственными медиа. Недаром, Китай уже более 10 лет как скупил права на проведения 90% международных конкурсов красоты и на данный момент увеличил число мировых конкурсов красоты, которые пройдут в Китае», — отметил Замир Гусейнов.

Генеральным координатором конкурса избран национальный директор WBC в Израиле Александр Юрчак. Планируется, что участницы конкурса, помимо Баку, посетят и туристические достопримечательности регионов Азербайджана. Программа проведения «International Beauty & Model», как ожидается, пройдет с 23 ноября по 1 декабря. Между тем, как отмечают организаторы, в связи с мировой пандемией, поскольку еще существуют ограничение на въезд и выезд в некоторых странах, конкурс может быть перенесен на несколько месяцев для того, чтобы все конкурсантки успели пройти вакцинацию.