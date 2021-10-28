В Джоджуг Марджанлы восстановлены разрушенные в результате обстрела армян строения



Завершены строительство и реконструкция разрушенных в результате армянской провокации домов в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

Последовательно ведутся работы по ремонту и реконструкции разрушенных домов. Большая часть готовых домов уже сдана жителям, передает АзерТАдж.

Во время армянской провокации, которая началась 27 сентября прошлого года, Джоджуг Марджанлы также подвергся обстрелу из тяжелой артиллерии. В результате в селе Джоджуг Марджанлы был нанесен урон 47 постройкам. Однако за короткий промежуток времени наша армия дала достойный ответ, враг был изгнан с наших земель. Сразу после Победы по указанию руководства страны начались реконструкция и строительство разрушенных домов.

В селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района уже завершены работы под контролем Государственного комитета градостроительства и архитектуры. Отремонтировано 46 домов и нежилых объектов, 1 предпринимательский объект был реконструирован и передан хозяину.

Отметим, что во время 44-дневной Отечественной войны вооруженные силы Армении обстреляли из различного вида артиллерийских орудий, артиллерии и баллистических ракет города и районы, расположенные далеко от линии фронта, в том числе гражданское население и инфраструктурные объекты, совершили преступления против человечности, зверски убили невинных жителей, нанесли крупномасштабный ущерб частным жилым домам, социальным зданиям и объектам общепита.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 6 ноября 2020 года была создана Государственная комиссия для оценки и ликвидации нанесенного ущерба. Был проведен осмотр пострадавших строений на территории 11 городов и районов, проведена оценка, начаты работы по первичному планированию ремонтных и строительных работ. По распоряжению Кабинета Министров функции заказчика по строительству, ремонту и восстановлению жилых домов, предпринимательских объектов и строений различного назначения, расположенных на территории 11 городов и районов, а также работы по организации и координации в дальнейшем процессе строительства поручены Государственному комитету по градостроительству и архитектуре. С 27 января комитет приступил к ремонтно-строительным работам на территории пострадавших городов и районов.

В целом, был нанесен ущерб более 13 тыс. строениям на территории 11 городов и районов. По поручению главы государства Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре уже полностью завершены ремонтные и ремонтно-восстановительные работы 11 тыс. 300 жилых и нежилых объектов. Другие работы также идут ускоренными темпами по графику, все силы мобилизованы для завершения в ближайшее время и поэтапной сдачи в эксплуатацию всех строений, а также обеспечения комфортных условий жизни жителей.

