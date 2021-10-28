Ильхам Алиев поздравил Эрдогана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю национального праздника Турции — Дня Республики.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В борьбе Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации большую роль сыграла решительная, однозначная политическая и моральная поддержка, оказанная Вами лично, братской Турцией и турецким народом. Наш народ никогда не забудет эту поддержку, которая еще раз продемонстрировала всему миру азербайджано-турецкую солидарность», — говорится в письме.