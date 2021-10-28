Ереван ждет положительных сигналов от Баку

Армянское правительство готово начать процесс демаркации и делимитации границ, ждет положительных сигналов от азербайджанских властей. Об этом в четверг после заседании кабмина заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Мы готовы начать процесс делимитации и демаркации, готовы обсудить все предложения рабочей группы и ждем положительных сигналов от Азербайджана. Кажется, в сентябре в ООН они сделали такое заявление, но мы не продвигаемся вперед по данному вопросу», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем, по его словам, ясности по вопросу советских карт, на основании которых будет запущен процесс демаркации и делимитации между Арменией и Азербайджаном, пока нет.

Григорян заявил, что процессы демаркации границ между Армянской и Азербайджанской ССР начались именно в 20-х гг., и впоследствии все остальные карты составлялись с учетом данных тех лет.

«Никаких карт сейчас у нас в обороте нет. Трехсторонняя рабочая группа обсуждает, как начать процесс. Мы оповестим общественность, как только появится какая-то ясность», — добавил секретарь Совбеза.

Вместе с тем, он не разделяет мнения о том, что в 20-х карты составлялись в ущерб армянским интересам. В то же время карты этого периода – единственные, имеющие правовую силу, отметил глава Совбеза.