Представители Азербайджана и Украины обсудили вопросы сотрудничества в энергетической сфере



Вопросы стратегического партнерства между странами и сотрудничества в энергетической сфере

обсудили глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев.

«Провел конструктивный разговор с главой Администрации президента Азербайджана Самиром Нуриевым. Говорили о стратегическом партнерстве между Украиной и Азербайджанской Республикой, активизации политического диалога, сотрудничестве в энергетической сфере», — написал Ермак на своей странице в Twitter.

Также Ермак подчеркнул, что во время разговора со своим азербайджанским коллегой еще раз подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности наших стран.

«Продолжаем поддерживать рабочие контакты», — добавил он.