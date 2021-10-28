Французские контрразведчики предотвратили попытку госпереворота



Главным управлением внутренней безопасности были раскрыты планы госпереворота во Франции. Его пытался организовать бывший депутат парламента от партии «Демократическое движение» Реми Дайе вместе со своими последователями.

Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

Дайе также подозревается в организации нападений на центры вакцинирования во Франции. Сейчас экс-депутат находится под арестом.

По данным следствия, Дайе создал подпольную террористическую организацию, куда вошли бывшие и действующие военнослужащие, а также полицейские и сотрудники жандармерии. Эта структура была разветвленной и имела филиалы, разбросанные по всей территории страны.

Изучая документацию заговорщиков, французские правоохранители выявили 36 филиалов в разных провинциях, каждый из которых управлялся своим «капитаном».

План переворота носил условное название «Операция Лазурь». Он предполагал захват вооруженными сторонниками Дайе резиденции французского президента, парламента, а также здания министерств обороны и внутренних дел. Помимо этого, заговорщики планировали захватить какой-нибудь телеканал или радиостанцию, с помощью которых собирались пропагандировать свои идеи среди населения.

55-летний Реми Дайе, организовавший крупную подпольную военизированную организацию и якобы планировавший стать хозяином Елисейского дворца, теперь обвиняется в терроризме.